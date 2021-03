Youri Tielemans était titulaire mercredi lors de la rencontre face au pays de Galles. Un match "pas facile" selon le joueur de Leicester qui était présent en conférence de presse ce midi et qui ne s'attend pas à avoir la tâche plus facile samedi contre la République Tchèque. "Je connais certains joueurs qui jouent là-bas. Les connaissant ils ont une bonne organisation, ils essayent d’apporter le surnombre dans les phases offensives, ils ont des joueurs qui courent beaucoup donc non je ne crois pas que ça sera un match facile."

L'enjeu du match de demain est la première place du groupe. Une première place actuellement occupée par Les Tchèques grâce à leur différence de but supérieure suite à leur victoire 2-6 contre l'Estonie. Les Diables seront privés de six joueurs pour ce match.