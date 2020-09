Youri Tielemans satisfait du succès, surtout dans ces circonstances: "Certains reviennent de vacances" (vidéo)

Le milieu de terrain des Diables Rouges, qui a livré une bonne copie face au Danemark, avait le sourire au moment de se rendre aux interviews. Selon lui, la Belgique peut se féliciter d'être allé s'imposer au Danemark, surtout dans les circonstances actuelles.

"Ce n'est pas évident, c'est le premier match de la saison, il y en a qui reviennent de vacances", rappelle le joueur de Leicester. "On a vraiment fait un bon match ce soir. Il a fallu se battre par moment, mais je pense qu'on l'a bien fait. On marque deux buts, on n'en prend pas donc c'est positif pour les prochains matchs", poursuit-il.

Il se félicite aussi d'une victoire tactique. "On savait que leur point fort c'était aussi les phases arrêtées, donc on a essayé de contrer ça et je crois qu'on l'a bien fait ce soir. Dans chaque compétition qu'on entame, il faut avoir des ambitions. Il faut juste continuer comme ça mardi".