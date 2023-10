Diaz absent face à Nottingham après l'enlèvement de ses parents en Colombie

Les forces de l'ordre colombienne sont parvenues à délivrer sa mère samedi mais son père est toujours recherché. Le président de la Colombie, Gustavo Petro, a déclaré sur X, ex-Twitter : "Lors d'une opération à Barrancas, la mère de Luis Diaz a été sauvée, nous continuons à chercher le père".

"Nous espérons vivement que cette affaire sera résolue en toute sécurité et le plus rapidement possible. En attendant, le bien-être du joueur reste notre priorité immédiate", a réagi de son côté le Liverpool FC.