Didier Deschamps dévoile sa liste, avec deux nouveaux noms, pour affronter la Belgique

Didier Deschamps a dévoilé jeudi la liste des 23 joueurs, avec les premières convocations de Manu Koné et Michael Olise, pour les deux premiers matchs de l'édition 2024-2025 de la Ligue des Nations de football. L'équipe de France affrontera l'Italie le 6 septembre prochain à Paris (20h45) et la Belgique trois jours plus tard à Lyon (20h45).