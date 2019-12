Didier Deschamps sélectionneur des Bleus jusqu'au Mondial 2022

(Belga) Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a prolongé mardi à l'unanimité le contrat du sélectionneur Didier Deschamps jusqu'au Mondial 2022 au Qatar, où les Bleus tenteront de conserver leur couronne, a appris l'AFP de source proche du dossier.

La décision concernant le technicien de 51 ans, arrivé à l'été 2012 à la tête de l'équipe de France et dont le contrat expirait après l'Euro 2020, sera officialisée dans l'après-midi à l'occasion d'une conférence de presse au siège parisien de la FFF en présence du président Noël Le Graët et de Deschamps. Ancien entraîneur de Monaco, de la Juventus et de Marseille, Didier Deschamps a été sacré champion du monde avec la France l'annnée dernière en Russie, vingt ans après avoir remporté la Coupe du monde 1998 comme joueur. (Belga)