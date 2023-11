Diego Simeone prolonge comme entraîneur de l'Atlético Madrid jusqu'en 2027

L'Argentin, 53 ans, est sur le banc des 'Colchoneros' depuis décembre 2011. Avec 642 rencontres dirigées et huit trophées remportés, il détient quelques records du club.

Avec Simeone sur le banc, l'Atlético a gagné deux fois la Liga (2014 et 2021), la Coupe du Roi (2013), deux fois l'Europa League (2012 et 2018), deux fois la Supercoupe d'Europe (2012 et 2018) et la Supercoupe d'Espagne (2014). Il a aussi mené le club à deux finales de Ligue des Champions (2014 et 2016).