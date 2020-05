Dieumerci Mbokani est le meilleur buteur de la saison

(Belga) Dieumerci Mbokani a été sacré meilleur buteur de la saison 2019-2020, a confirmé la Pro League mardi. L'attaquant congolais de l'Antwerp a marqué dix-huit buts, comme son collègue de La Gantoise Jonathan David, mais il est le 'Taureau d'Or' car il a marqué un but en plus en déplacement (six contre cinq).

Hans Vanaken, du Club Bruges, champion de Belgique, complète le top-trois avec 13 réalisations. Mbokani, 34 ans, rafle ce titre de meilleur buteur pour la première fois de sa carrière. Le dernier joueur de l'Antwerp sacré meilleur artificier du championnat était Cisse Severeyns lors de la saison '87-'88 avec 24 buts. Au palmarès, Mbokani succède au Tunisien Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem). (Belga)