Dimitri Lavalée et Sturm Graz galvaudent une avance de deux buts

Ce mercredi, Sturm Graz et Dimitri Lavalée ont partagé 2-2 face à l'Austria Vienne lors d'un match d'alignement de la 6e journée d'Austrian Bundesliga. William Boving (24e) et Seedy Jatta (41e) ont inscrit les buts de Sturm Graz auxquels ont répondu Matteo Perez Vinlöf (60e) et Lucas Galvao (74e). Graz a terminé la rencontre à neuf.