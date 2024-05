Directement promu, Angers retrouve la Ligue 1 un an après l'avoir quittée

Le SCO Angers va retrouver l'élite du football français la saison prochaine. Grâce à un match nul 0-0 sur sa pelouse contre Dunkerque, les angevins terminent la saison de Ligue 2 à la deuxième place, synonyme de promotion directe pour la Ligue 1, que le club avait quitté il y a un an.

Angers profite surtout de la défaite de Saint-Étienne, défait par Quévilly-Rouen 2-1 au même moment. Les Verts terminent troisièmes avec 65 points, trois de moins qu'Angers. Ils gardent cependant une chance de retrouver la Ligue 1 puisqu'ils disputeront des barrages. Ils affronteront d'abord le vainqueur du match entre Rodez (4e) et le Paris FC (5e) et le vainqueur de cette confrontation sera ensuite opposé au 16e de Ligue 1, qui ne peut plus être que Metz ou Lorient.

Angers accompagnera Auxerre dans l'ascenseur. Les Bourguignons, déjà champions avant cette dernière journée, terminent la saison avec 74 points.