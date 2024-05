Dirk Kuyt prolonge jusqu'en 2025 au Beerschot

Dirk Kuyt restera à la tête du Beerschot jusqu'en juin 2025, a annoncé mercredi le club de Challenger Pro League. Le Néerlandais a signé un nouveau contrat d'un an avec une saison supplémentaire en option.

Arrivé en décembre 2023 à la tête du Beerschot, Kuyt a réussi le pari de décrocher la promotion en Jupiler Pro League avec un titre de champion de Challenger Pro League en prime.

Avant de rejoindre les Rats, le Néerlandais de 43 ans avait entraîné les U19 de Feyenoord entre juillet 2018 et juin 2020 et l'ADO Den Haag entre juillet et novembre 2022.