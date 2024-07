Divock Origi, renvoyé chez les Espoirs, "ne fait pas partie des plans" de l'AC Milan

Origi a encore un contrat à Milan jusqu'en juin 2026, mais semble donc devoir chercher un nouvel employeur. Il a disputé 36 matchs et inscrit deux buts pour les Rossoneri jusqu'à présent. La saison dernière, il a été prêté à Nottigham Forest, où il n'a pas eu un grand impact non plus. En 22 matchs, il n'a marqué qu'un seul but. Origi a été transféré de Liverpool à l'AC Milan à l'été 2022.