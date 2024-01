À dix contre onze, l'Union domine Anderlecht et file en demi-finale contre Bruges

Réduite à dix pendant une heure, l'Union Saint-Gilloise a battu son voisin Anderlecht (2-1), jeudi soir, en quarts de finale de la Coupe de Belgique au stade Marien. La rencontre a été interrompue temporairement à une quinzaine de minutes du terme à cause de projectiles lancés par les supporters mauves.

L'Union s'est procuré une première occasion sur une relance ratée de Kasper Schmeichel mais Mats Rits a empêché Noah Sadiki de marquer, de justesse (9e). Le même Sadiki, transféré d'Anderlecht cet été, a ensuite fait la différence à gauche et a donné en retrait pour Loïc Lapoussin, auteur d'une bonne finition pour l'ouverture du score (26e). Le match a connu un tournant sur un déboulé de Kasper Dolberg: le Danois partait seul au but mais a été fauché par Kevin Mac Allister, directement expulsé (32e).

En seconde période, les Mauves ont concédé un pénalty, obtenu par Kevin Rodriguez à la suite d'un contact avec Zeno Debast. L'Équatorien a lui-même transformé sa tentative (62e). L'Union aurait pu creuser encore le score mais Fedde Leysen a placé sa tête à côté (73e). L'arbitre a ensuite décidé de l'interruption du match pendant plus d'un quart d'heure, à cause de jets de projectiles sur la pelouse de la part des supporters anderlechtois (75e). Dans les arrêts de jeu, Anders Dreyer a réduit le score profitant d'une erreur de la défense adverse (90e+4) et Anderlecht a poussé pour égaliser, en vain.