Domenico Tedesco veut oublier l'Euro et aller de l'avant: "Je veux tourner la page"

"Les supporters sont toujours importants pour nous et on va jouer pour eux. Le football sans supporter, c'est vraiment ennuyeux. Mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire" a commenté le sélectionneur des Diables Rouges en conférence de presse jeudi.

Malgré un Euro 2024 compliqué (élimination en huitièmes de finale face à la France 1-0), Tedesco ne ressent pas de pression supplémentaire "ni pendant l'Euro, ni après, et ce n'est toujours pas le cas".