Dominé, Augsbourg s'incline en déplacement à Francfort

Les visiteurs ont pourtant pris l'avantage assez rapidement en première période avec une ouverture du score signée Ruben Vargas (13e, 0-1). Mais l'Eintracht a réagi en deuxième mi-temps.

Fares Chaibi a remis les deux équipes à égalité dans un premier temps (55e, 1-1) avant de voir Hugo Ekitike donner l'avantage à Francfort six minutes plus tard (61e, 2-1). Omar Marmoush a planté un troisième et ultime but pour son équipe dans les dernières secondes de la rencontre (90e+6, 3-1).