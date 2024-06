Donnarumma après l'élimination de l'Italie: "Nous demandons pardon à tout le monde"

Les Italiens ont été dominés par les Suisses, se créant peu d'occasions durant la rencontre. "Cela fait mal, très mal", a commenté Donnarumma. "Nous demandons pardon à tout le monde. Nous avons déçu et ils ont mérité, il n'y a rien d'autre à dire."

L'image de la rencontre est peut-être le deuxième but suisse, marqué en tout début de seconde période par Ruben Vargas, qui a eu tout le loisir d'armer et enrouler sa frappe dans le rectangle italien sans être inquiété par la défense. "Nous avons eu du mal durant tout le match, sauf à la fin quand ils se sont abaissés et nous avons un peu géré le match", a analysé Donnarumma. "Nous devions le faire avant. En première mi-temps, nous avons perdu trop de ballons, nous leur avons laissé trop d'espace, c'était difficile. C'est un match difficile à digérer. Cela s'est passé ainsi, nous devons l'accepter."