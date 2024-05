Dorival Junior annonce la sélection brésilienne, Neymar absent à cause de sa blessure

Parmi les stars reprises pour ce tournoi, on retrouve le gardien de Manchester City, Ederson ainsi que celui de Liverpool, Alisson. Les deux défenseurs du Paris Saint-Germain Beraldo et Marquinhos sont également dans la sélection.

Dans l'entrejeu, le Brésil pourra compter sur Bruno Guimaraes ou encore Lucas Paqueta alors que le secteur offensif sera très fourni avec des noms comme Gabriel Martinelli, Raphinha, Rodrygo ou encore Vinicius Junior.

Avant de débuter leur tournoi, les Brésiliens disputeront deux rencontres de préparation contre le Mexique (le 8 juin) et les États-Unis (le 12 juin). La Seleçao a été placée dans le groupe D de la Copa America et affrontera le Costa Rica, le Paraguay et la Colombie.

La sélection: