Dortmund, avec Thorgan Hazard buteur, domine Schalke pour la reprise de la Bundesliga

(Belga) La Bundesliga, le championnat allemand de première division, a repris ses droits samedi avec la 26e journée. Dans le match le plus attendu, le Borussia Dortmund a battu Schalke 4-0, avec notamment un but de Thorgan Hazard.

Les matchs ont été disputés dans des conditions particulières, à huis clos et sous haute surveillance sanitaire. Parmi les mesures visibles, les remplaçants et les membres du staff devaient respecter une distanciation sociale de 1m50, ce qui fait que seuls l'entraîneur, ses assistants, le médecin et les kinés ont pris place sur le banc de touche, le reste s'installant dans la tribune située juste derrière. Autre consigne: des célébrations "mesurées" après les buts. C'est donc par une petite danse devant ses équipiers que l'inévitable Eerling Braut Haaland a ouvert le score en faveur du Borussia Dortmund dans le derby de la Ruhr contre Schalke 04. A la 29e, le Norvégien a repris en un temps un centre de la droite de Thorgan Hazard inscrivant son 10e but dans le championnat allemand, où il est arrivé en janvier. Haaland est devenu au passage le premier buteur de cette reprise. Une musique a retenti au moment de la célébration pour combler le silence du stade à huis clos, où près de 82.000 spectateurs auraient afflué en temps normal. Raphael Guerreiro a doublé la mise juste avant la mi-temps (45e). Durant la pause, l'entraîneur de Schalke David Wagner a profité de la règle des cinq changements, approuvée de manière provisoire, pour procéder directement à deux remplacements. Benito Raman en a fait les frais, cédant sa place à Rabbi Matondo tandis que Guido Burgstaller remplaçait Jean-Clair Todibo. Thorgan Hazard a marqué le troisième but des 'Borussen' au terme d'un contre rondement mené. Le Diable Rouge, titularisé en dernière minute après la blessure de Giovanni Reyna durant l'échauffement, porte son compteur à 6 buts en championnat. Guerreiro a ensuite fixé le score à 4-0 (63e). Axel Witsel, blessé, n'a pas pris part à la rencontre. Avec cette victoire, Dortmund, 54 points, revient à une longueur du Bayern Munich, leader, qui se déplace dimanche à l'Union Berlin. Le Borussia distancie quelque peu Leipzig, troisième, tenu en échec 1-1 à domicile par Fribourg et qui compte désormais 51 points. Mené après le but d'ouverture de Gulde (34e), Leipzig s'est sauvé grâce à Poulsen (77e). L'Hertha Berlin, avec Dedrick Boyata aligné toute la rencontre et Dodi Lukebakio sur le terrain 80 minutes, s'est imposé 0-3 à Hoffenheim. Tous les buts ont été inscrits en seconde période: un but contre son camp d'Akpoguma a lancé l'Hertha (58e) puis Ibisevic (60e) et Cunha (74e) ont creusé l'écart. L'Hertha est 11e avec 31 points. Wolsburg, avec Koen Casteels dans les buts, s'est imposé 1-2 à Augsbourg. Ginczek a offert la victoire aux 'Loups' dans les arrêts de jeu (90e+1). Avant cela, Wolfsburg avait pris l'avantage via Steffen (43e). Casteels a ensuite été surpris par une tête de son défenseur Brooks, qui a remis les deux équipes à égalité (54e). Wolfsburg, 39 points, occupe la sixième position. Dans le dernier match de l'après-midi, Dusseldorf, 16e (23 points), et Paderborn, lanterne rouge (17), se sont quittés sur un nul vierge. (Belga)