Dortmund bloqué à Bochum, Wolfsburg aligne une deuxième victoire

Avec Thorgan Hazard sur le banc, Dortmund a été très peu présent offensivement en première période alors que Bochum était très agressif et n'a cessé de donner le ton. Sur un centre de Maximilian Wittek dans la surface, Kevin Stoger a déclenché un tir tendu du gauche pour donner l'avantage à Bochum (13e, 1-0). Après la pause, le Borussia s'est montré plus dangereux grâce à Marcel Sabitzer et à Sébastien Haller avant d'égaliser sur un tir à bout portant de Donyell Malen (56e, 1-1). S'il a continué à percuter et qu'une une frappe de Felix Nmecha a heurté le poteau (62e), le Borusia n'a pas profité de ses atouts offensifs.

A Cologne, Wolfsburg a effectué un début en fanfare mais Patrick Wimmer a complètement manqué sa conclusion du gauche (10e) et Jonas Wind a échoué à deux reprises - de la tête et du pied- sur Marvin Schwäbe (15e). Les Loups se sont rapidement essoufflés et ont été surpris par une frappe à distance de Luca Waldschmidt (55e), 1-0). Cette avance un peu flatteuse a été effacée par Wind (62e, 1-1) Servi par Joakim Maehle dans les 16 mètres, le Danois a signé un doublé en deux temps (72e, 1-2). Chez les Loups, Koen Casteels était dans le but avec le brassard de capitaine, Aster Vranckx est monté au jeu (85e) et Sebastiaan Bornauw est resté sur le banc.