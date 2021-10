Dortmund et Hazard déroulent, rien ne va plus pour la colonie belge de Wolfsburg

(Belga) Le Borussia Dortmund qui alignait seulement Thorgan Hazard, s'est imposé 1-3 sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld pour le compte de la neuvième journée de Bundesliga. De son côté, Wolfsburg et ses Belges continuent de dégringoler au classement avec une quatrième défaite consécutive. Les Loups, à domicile, ont subi la loi de Fribourg en s'inclinant 0-2.

Privé de son buteur norvégien Erling Haaland et de Thomas Meunier, blessés, Dortmund a pu compter sur Emre Can (31e), Mats Hummels (45e) et Jude Bellingham (73e) pour s'imposer sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld. Thorgan Hazard était aligné d'entrée de jeu pour la deuxième fois de la saison et a disputé l'entièreté de la rencontre. De son côté, Axel Witsel est entré en cours de jeu à la 76e minute, à la place du premier buteur du jour, Emre Can. Rien ne va plus à Wolfsburg qui s'est une nouvelle fois incliné. Malgré la première titularisation en championnat d'Aster Vranckx et l'habituelle présence de Koen Casteels entre les perches, les Loups n'ont pu stopper l'hémorragie et sont tombés à domicile contre Fribourg. Sebastiaan Bornauw a fait son apparition sur le terrain à quatre minutes du terme, alors que Dodi Lukebakio est monté au jeu à la 56e minute. Au classement, Dortmund occupe toujours la deuxième place avec 21 points, à une longueur du Bayern, vainqueur 4-0 d'Hoffenheim. De son côté, Wolfsburg continue sa chute et pointe désormais à la huitième place avec 13 unités. (Belga)