Dortmund sans Can ni Witsel pour la reprise du Championnat d'Allemagne

Dortmund sera privé de ses deux pivots du milieu de terrain Emre Can et Axel Witsel, victimes de blessures musculaires, pour la reprise de la Bundesliga samedi contre Schalke, rapporte mardi le magazine du football Kicker.

Les internationaux allemand et belge manqueront le traditionnel derby de la Ruhr, affiche de la 26e journée mais disputé à huis clos pour la première fois de l'Histoire. Le Borussia est actuellement deuxième du classement à quatre points du Bayern Munich. Selon Kicker, Can et Witsel ont quitté le camp d'entraînement où l'équipe est en quarantaine pour aller se faire soigner. Selon le protocole sanitaire de la Ligue allemande, les équipes doivent s'imposer une quarantaine collective de sept jours avant le match de reprise ce week-end, après plus de deux mois d'arrêt. Les joueurs qui quittent la quarantaine ne pourront plus être alignés samedi. Le capitaine et leader d'attaque Marco Reus, victime d'une déchirure musculaire début février, n'est pas non plus en état de jouer. Il s'entraîne toujours individuellement et vise un retour avant la fin du mois. Autre absent pour ce match de reprise: le défenseur français Dan-Axel Zagadou, blessé (ligament du genou). (Belga)