Dortmund se hisse sans problème en 16es de finale de la Coupe, le Werder battu par une D3

Après la pause, Marcel Sabitzer (57e, 1-4), Donyell Malen (80e, 1-5) et Youssoufa Moukoko (85e, 1-6) ont inscrit trois nouveaux buts pour les Borussen. Thorgan Hazard a suivi la rencontre depuis le banc tandis que Thomas Meunier et Julien Duranville, blessés, ne figuraient pas sur la feuille de match.

Le Werder, pour sa part, a vu son parcours s'arrêter dès les 32es de finale après sa défaite 3-2 sur le terrain du Viktoria Cologne, pensionnaire de troisième division. Réduit à dix après l'exclusion d'Amos Pieper (11e), le Werder a mené deux fois au score via Marvin Ducksch (43e, 0-1) et un penalty de Niclas Fullkrug (77e, 1-2) mais David Philipp (72e, 79e, 1-1, 2-2) et Donny Bogicevic (90e+5) ont permis à Cologne de créer l'exploit.

Fraîchement débarqué en provenance de l'Union Saint-Gilloise, Senne Lynen a suivi la défaite du Werder depuis le banc.