Dortmund tenu en échec à Augsburg, Wolfsburg gagne à dix contre onze avec trois Belges

Déjà dans le onze du Borussia face à Leipzig samedi dernier, Meunier était une nouvelle fois titulaire dans le couloir droit et a disputé toute la rencontre. Il n'avait pas participé au match de Ligue des Champions mercredi face au Paris-Saint-Germain, son ancien club, car il n'est pas dans la liste pour la C1. Du côté d'Augsburg, Arne Engels était aligné en tant que milieu droit et a joué 69 minutes.

Ermedin Demirovic (23e) a marqué le premier but du match devant son public et les Schwarzgelben ont égalisé grâce à une réalisation du Néerlandais Donyell Malen (35e).

Le BVB n'a remporté qu'un match sur les sept dernières journées de championnat, pour trois défaites, et trois matches nuls.

Wolfsburg s'est imposé lui à Darmstadt (0-1) avec Koen Casteels dans les buts, Sebastiaan Bornauw à droite de la défense et Aster Vranckx au milieu. Les 'Loups' ont été réduits à 10 avant la demi-heure avec l'expulsion du Français Maxence Lacroix (27e). Chez la lanterne rouge (9 points), Wolfsburg a toutefois réussi à marquer en deuxième période, via Lovro Majer (60e), et à tenir le score ensuite pour renouer avec la victoire après deux défaites en championnat. Casteels, Bornauw et Vranckx ont joué tout le match.

Au classement, Dortmund, vice-champion en titre, ne décolle pas de la cinquième place (26 points). Wolfsburg est 9e (19 points).