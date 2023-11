Douze équipes sont à la lutte pour les trois dernières places à l'Euro 2024

Le tirage au sort a révélé le chemin que devraient traverser douze équipes pour accrocher l'une des trois dernières places qualificatives pour l'Euro 2024 de football, jeudi à Nyon en Suisse. Les barrages permettront de compléter un tableau déjà bien rempli par les vingt équipes qualifiées via la phase de poules des qualifications, ainsi que l'Allemagne en tant que pays-hôte.

Les performances en Ligue des Nations ont permis à douze équipes de bénéficier d'une nouvelle chance de se qualifier pour le championnat d'Europe malgré leur échec en poules. Celles-ci ont été réparties en trois voies de quatre équipes, avec deux demi-finales et une finale chacune, toutes jouées en un match unique. Le tirage a permis de déterminer dans quelle voie seraient versées la Finlande, l'Islande et l'Ukraine, et quels pays seraient hôtes des trois finales.

La Finlande a rejoint la voie A aux côtés de la Pologne, du pays de Galles et de l'Estonie. Tête de série N.1, la Pologne recevra l'Estonie (N.4) en demi-finale, tandis que le pays de Galles (N.2) accueillera la Finlande (N.3). La finale se déroulera chez le vainqueur du deuxième match.