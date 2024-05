Dries Mertens et Galatasaray sacrés champions de Turquie pour la 2e année de suite

Dries Mertens et Galatasaray ont été sacrés champions de Turquie dimanche au terme de la 38e et dernière journée de la Super Lig. Le club stambouliote s'est imposé 1-3 sur la pelouse de Konyaspor, alors que dans le même temps, son voisin et rival du Fenerbahçe, qui devait espérer un faux pas du Gala pour être titré, a battu Istanbulspor 6-0.