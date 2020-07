Dries Mertens impatient de défier Barcelone: "Tout peut arriver"

(Belga) Dries Mertens a mis le FC Barcelone, adversaire de Naples en 8e de finale retour de la Ligue des Champions le 8 août (1-1 à l'aller), dans son viseur. "Nous devons être confiants et prêts pour le match de Ligue des Champions, car tout peut arriver", a déclaré le Diable Rouge jeudi dans une interview à la radio napolitaine Radio Kiss Kiss reprise sur le site de son club.

Naples terminera son championnat samedi à domicile contre la Lazio. "Samedi, nous aurons un match important pour nous préparer au rendez-vous de Barcelone", a expliqué Mertens. "Nous sommes concentrés pour terminer au mieux le championnat contre un adversaire très fort. Nous devons être confiants pour le match de Ligue des Champions, car tout peut arriver. L'entraîneur (Gennaro Gattuso, ndlr) nous donne beaucoup d'énergie et nous sommes convaincus de pouvoir bien nous exprimer. Il y a de la confiance, mais aussi une grande envie de jouer. Je pense que ce sont les matchs pour lesquels tu veux toujours monter sur le terrain et dont tu rêves quand tu commences à jouer au football", a confié l'attaquant. A l'aller, à Naples, Dries Mertens avait marqué le but napolitain, égalant ainsi le record de buts de Marek Hamsik (121). Depuis, le Diable Rouge est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, avec 125 réalisations et a prolongé son contrat jusqu'en 2022. "J'ai attendu le temps qu'il fallait et je suis très heureux de rester à Naples à l'avenir. C'est une ville magnifique, que j'ai appris à aimer durant ces années. Mais mon avenir est projeté sur les échéances immédiates, le match de samedi et puis celui en Espagne. Nous allons jouer en sachant que l'on peut donner le maximum." (Belga)