Eden Hazard n'y arrive pas au Real Madrid: Zinedine Zidane vole au secours du Diable Rouge

Le compteur but d'Eden Hazard reste bloqué à une réalisation, en octobre face à Granada. Depuis lors, le Diable Rouge semble hésitant. De quoi faire naître des critiques, que Zinedine Zidane a balayé.

Zinedine Zidane refuse que l'on critique Eden Hazard. Le coach français du Real Madrid a balayé les interrogations des médias espagnols en conférence de presse. Des médias qui s'interrogent sur la forme actuelle d'Eden Hazard. Le Belge est décevant pour sa première saison sous la vareuse du club espagnol, n'ayant inscrit qu'un seul petit but, en octobre dernier face à Granada. Il est passé tout près de marquer hier, mais le portier a finalement dévié le ballon au-dessus. Le Belge, dont la saison a été marquée par les blessures, ne semble pas encore tout à fait à l'aise.

Interrogé sur le rendement de son joueur, Zidane a tenu à faire preuve de clarté. Lui n'a rien à reprocher à Eden Hazard. "On connaît tous la position favorite d’Eden Hazard et là où il est le plus à l’aise", a-t-il d'abord précisé, faisant référence à ces multiples positions occupées depuis la reprise en Espagne. "Il a reçu un coup ce dimanche, mais ce n’est rien de grave, je pense. Je ne suis pas préoccupé par son manque d’efficacité devant le but, nous sommes contents de ce qu’il apporte à l’équipe", a poursuivi Zidane.

Eden Hazard cherche encore ses repères au Real Madrid. Depuis la reprise, le Belge n'a manqué qu'un match, s'offrant deux passes décisives. Mais on ne retrouve pas, pour le moment, celui qui avait fait briller Chelsea pendant des années. Une saison blanche ? La dernière fois que cela lui était arrivé, il avait brillé l'année suivante. Gageons que cela se répète à Madrid.