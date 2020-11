Eden Hazard souffre d'une déchirure à la cuisse droite (Real Madrid)

(Belga) Eden Hazard souffre d'une déchirure de la cuisse droite, a annoncé le Real Madrid lundi. Le Diable Rouge était sorti blessé samedi à la 28e minute du match de championnat perdu par les Merengue contre Alaves (1-2).

"Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Eden Hazard par les Services Médicaux du Real Madrid, lui a été diagnostiquée une déchirure du muscle antérieur de la cuisse droite. En attente d'évolution", a indiqué le Real lundi sur son site internet, sans préciser la durée de l'indisponibilité du Diable Rouge, qui pourrait ne plus jouer cette année. Eden Hazard n'avait pas été repris pour le match que le Real jouera mardi sur la pelouse du Shakhtar Donetsk dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions. Après une première saison madrilène très compliquée en raison de blessures à répétitions, le Brainois a manqué le début de l'exercice 2020-2021 à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, puis il a été testé positif au Covid-19 le 7 novembre. Il est ensuite revenu à la compétition contre Mönchengladbach le 27 octobre en Ligue des champions (2-2), avant de se blesser samedi en Liga. Selon la presse espagnole, Hazard a pu se faire mal lors d'une action litigieuse dans la surface d'Alavés (20e), à la reprise d'une frappe de sa part repoussée par le gardien Fernando Pacheco. Le Belge a alors tenté un dribble et a été déséquilibré par le contact d'un défenseur d'Alavés sur son genou gauche. Après cette action, Hazard a été aperçu grimaçant, les mains sur les genoux. Alors que Zinédine Zidane espérait que ce ne soit qu'un "simple coup" samedi, la blessure musculaire a été confirmée lundi. Alors qu'il n'avait manqué que 20 matches sur blessures en sept ans à Chelsea, Eden Hazard en a déjà manqué 37 en seize mois au Real Madrid. Mardi, le Real se déplace en Ukraine dans un stade où il a remporté la Ligue des Champions en 2018. L'équipe de Zinédine Zidane est deuxième du groupe B avec 7 après son succès à l'Inter. Les Allemands du Borussia Mönchengladbach sont premiers (8), devant le Real (7), le Shakhtar (4) et l'Inter (2). En championnat, le Real est 4e de la Liga avec 7 points de retard sur le leader Real Sociedad (24 pts). (Belga)