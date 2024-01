Eder Militão prolonge son contrat auprès du Real Madrid jusqu'en juin 2028

Le défenseur brésilien de 26 ans était arrivé en 2019 du FC Porto dans la capitale espagnole. Formé et lancé à Sao Paulo dans son Brésil natal, Eder Militao n'est resté qu'une saison à Porto où il a explosé avant de signer pour le Real. En Espagne, il a pour le moment accumulé 143 matches pour 11 buts et 5 assists, remportant déjà une Ligue des Champions et deux titres de champion d'Espagne.

Le Brésilien est actuellement sur la touche, à la suite de la rupture des ligaments croisés qu'il a subie dès le premier match de la saison. Thibaut Courtois, son coéquipier, souffre de la même blessure.