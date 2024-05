Edin Terzic confiant avant d'affronter le Real: "Une finale ne se joue pas, ça se gagne"

"Si nous sommes courageux et que nous ne venons pas seulement assister à la remise du trophée au Real, et si on arrive en tant qu'adversaires, alors nous avons une chance", a ajouté l'entraîneur de 41 ans. "Les plus belles fêtes de ma vie ont été celles qui n'étaient pas prévues. Alors, allons-y !"

Les internationaux allemands Nico Schlotterbeck et Julian Brandt ont aussi souhaité ne pas s'arrêter au statut de favori du Real. "Nous pouvons battre n'importe quel adversaire dans le monde", a affirmé Schlotterbeck. "Si nous n'y croyions pas, nous aurions mieux fait de rester à Dortmund", a ajouté Brandt.