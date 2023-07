Edwin van der Sar toujours en soins intensifs, sa situation est stable

L'ancien gardien de but et ancien international Edwin van der Sar est toujours aux soins intensifs dans un hôpital croate après avoir subi une hémorragie cérébrale. L'état du Néerlandais de 52 ans est stable et sa vie n'est pas en danger. Cette information a été communiquée par l'Ajax à la demande de l'épouse d'Edwin, Annemarie van der Sar.