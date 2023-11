Eliot Matazo voit "beaucoup de leçons à tirer" du partage des espoirs face à l'Espagne

Matazo a également souligné le positif. "Il y avait un peu de frustration après la première mi-temps. Mais nous sommes contents de l'effort et du caractère que nous avons montrés en deuxième mi-temps. Nous ne nous sommes pas laissé abattre et avons bien réagi, ce qui nous a permis de marquer un but."

Les deux joueurs ont tout de même admis ressentir une certaine déception. "Tout le monde sent qu'il y avait quelque chose de plus à aller chercher", a commenté le capitaine, avant de porter son regard vers l'avenir. "Il reste du temps, et beaucoup de matches à jouer. En corrigeant certains détails, nous pouvons tous les gagner."

Au repos, quelques ajustements ont été nécessaires. "Nous revenions d'une défaite contre l'Écosse et je trouve que nous devions nous montrer plus durs et hargneux", a expliqué De Winter. Les changements ont été payants, et permis de menacer la grande Espagne avant une bévue qui a remis les équipes à égalité. Le capitaine a cependant fait preuve de philosophie à propos de celle-ci. "Nous sommes une équipe, et ce n'est pas cela qui fait perdre ou gagner le match."

Et Eliot Matazo de soutenir son propos. "Cela arrive et nous avons bien réagi ensuite, ce qui est le plus important. Il faut une concentration maximale, surtout face à ce genre d'adversaires", a-t-il relevé parmi les enseignements tirés. "Ce sont des matches qui vont nous servir. Il est important d'élever notre niveau contre de tels adversaires pour mieux aborder la suite."