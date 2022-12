Ellen White, meilleure réalisatrice anglaise de tous les temps, attend son premier enfant

(Belga) La meilleure réalisatrice anglaise de tous les temps, Ellen White, a annoncé mercredi qu'elle attendait son premier enfant. La jeune femme de 33 ans a raccroché ses chaussures en août, trois semaines après avoir remporté le titre européen organisé en Angleterre.

Avec les Lionnes, White a marqué 52 buts en 113 matches. Seuls ses collègues masculins Wayne Rooney et Harry Kane (53 buts chacun) ont fait mieux. L'ancienne attaquante de Manchester City a posté mercredi une photo d'elle et de son mari Callum Convery avec la mention "maman et papa". La naissance est prévue pour le moins d'avril. (Belga)