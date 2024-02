Emerse Faé confirmé comme sélectionneur de la Côte d'Ivoire

"Emerse était jusqu'à présent entraîneur par intérim et il vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire", a annoncé M. Diallo à l'occasion de la présentation du trophée de la CAN à un sponsor, à Abidjan.

Les Ivoiriens, alors entraînés par le Français Jean-Louis Gasset, avaient certes démarré par une victoire sur la Guinée-Bissau (2-0) avant de perdre face au Nigeria (1-0) et d'être humiliés par la Guinée Equatoriale (4-0).

La Fédération ivoirienne de football (FIF) avait alors choisi de débarquer M. Gasset et de confier les rênes de la sélection à l'un de ses adjoints Emerse Faé.

Associé à un autre ancien international ivoirien, Guy Demel, l'ex-milieu de Nantes et Nice a réveillé la sélection ivoirienne qui a finalement remporté la CAN, le 11 février, face au Nigeria (2-1), après avoir successivement éliminé le Sénégal (1-1, 5-4 t.a.b), le Mali (2-1, a.p) et la République démocratique du Congo (1-0).