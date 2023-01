En Arabie saoudite, la "Ronaldomania" a débuté, les maillots d'Al-Nassr s'arrachent

Cristiano Ronaldo n'est joueur du club saoudien d'Al-Nassr que depuis quelques heures, mais déjà Abdulmohsen al-Ayyban et son fils, comme beaucoup d'autres, ont acheté le maillot de leur équipe favorite floqué du nom de la star portugaise et de son emblématique N.7.

"On vit un moment historique", s'enthousiasme auprès de l'AFP M. Ayyban, 41 ans, qui attend avec son fils Nayef, 9 ans, le fameux maillot bleu et jaune dans le magasin officiel du club bondé de fans. Ce renfort de choix "va faire monter le niveau du championnat saoudien", assure-t-il, persuadé, comme nombre de ses compatriotes que la présence de Ronaldo va créer une émulation qui va permettre à l'Arabie saoudite de décrocher l'organisation de la Coupe du monde 2030.

Nayef, lui, n'a d'yeux que pour son club. "J'ai toujours voulu qu'Al-Nassr recrute le meilleur joueur du monde", dit-il à l'AFP. Maintenant que c'est fait, poursuit-il, "je vais assister à tous ses matches au stade". Si Ronaldo, 37 ans, a paraphé à Madrid son contrat de deux saisons et demie avec Al-Nassr et un salaire mirobolant de 200 millions d'euros, le quintuple Ballon d'Or devrait rejoindre rapidement ses nouveaux coéquipiers.

Dès jeudi, selon un responsable qui s'exprime sous couvert d'anonymat, tant la question est sensible dans le pays qui fait une entrée en fanfare sur la carte du foot mondial avec ce transfert retentissant.

- "Jamais vu ça" -

Pour beaucoup dans le royaume, 2022 est décidément l'année du foot saoudien : "CR7" va bientôt joueur dans le Championnat d'Arabie saoudite et la sélection nationale s'est payé le luxe de battre (2-1) lors de son premier match du Mondial-2022 au Qatar l'Argentine de Lionel Messi, future championne du monde.

Dès vendredi, alors que dans la presse saoudienne commençait à fuiter la signature imminente de Ronaldo, le magasin d'Al-Nassr a commencé à être pris d'assaut par des fans saoudiens, mais aussi expatriés libanais, égyptiens ou chinois, raconte à l'AFP son patron, Abdelqader.

"Je n'ai jamais vu ça de ma vie", dit-il, éberlué face aux stocks qui ont fondu, forçant des clients à venir avec leur propre maillot pour uniquement ajouter le flocage. Au vu de l'affluence, la plupart devront attendre jusqu'à deux jours pour récupérer la précieuse tunique, prévient-il. "Je suis fan de Ronaldo depuis que je suis tout petit, et maintenant le club saoudien que je supporte l'a acheté: je suis doublement content", se félicite Mohammad al-Johni, étudiant de 23 ans. "Cet achat confirme l'importance d'Al-Nassr", veut croire Rakan Mohammad, 21 ans et lui aussi étudiant à l'université. "L'impatience et les attentes sont au maximum".

- "Pour les livres d'histoire" -

Sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United fin novembre, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions, passé par Manchester United (2003-09 et 2021-22), le Real Madrid (2009-18) et la Juventus Turin (2018-21), a pris tout le monde à contrepied. Et Al-Nassr commence déjà à en sentir les effets : le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux a explosé en quelques heures. Sur Instagram, ils sont ainsi passés de 800.000 à quatre millions.

"On a senti l'impact de ce recrutement avant même que Ronaldo n'arrive en Arabie saoudite et ça va continuer à grossir", assure à l'AFP Ahmed Al-Zabani, 19 ans.

Sur Instagram, certains exploitent déjà à plein le filon : "le rêve est devenu réalité", proclame ainsi un magasin qui imprime des T-shirts Ronaldo aux couleurs d'Al-Nassr.

Au-dessous du post, des clients se pressent, précisant leur taille pour leur commande. Au milieu de l'effervescence, sur Twitter, un internaute saoudien réfléchit déjà à l'avenir.

Sous la photo de Ronaldo montrant son nouveau maillot d'Al-Nassr, il a écrit en légende : "une image pour les livres d'histoire".