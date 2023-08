En fin de contrat avec Arsenal, Maitland-Niles s'engage à Lyon

Maitland-Niles, 25 ans, était libre de tout contrat et est désormais lié avec l'OL jusqu'en 2027. L'international anglais (5 sélections) a été formé à Arsenal où il a débuté en professionnel à l'âge de 17 ans. Il a joué 132 matches pour les Gunners et remporté deux coupes d'Angleterre et deux Community Shields. Il a été prêté à West Bromwich Albion en 2021, à l'AS Rome en 2022, remportant notamment la Conference League, et à Southampton la saison dernière.

Il devrait être le premier joueur anglais à évoluer au niveau professionnel à l'Olympique lyonnais. Il y rejoindra l'ancien Brugeois Clinton Mata, également arrivé cet été.