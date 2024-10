En infériorité numérique, les Francs Borains surclassés par le Lierse

Au classement, le Lierse est cinquième avec 13 points, quatre de moins que le RWDM, leader. Les Francs Borains s'inclinent pour la quatrième fois consécutive et sont 12e avec 6 points.

Dès la 10e minute, Glenn Claes s'est défait du marquage pour reprendre un centre d'Ousmane Sow en reprise de volée. Sow a délivré un second assist quelques minutes plus tard avec un centre en retrait pour Pieter De Schrijver, qui a marqué d'une reprise du pied gauche (18e). En deuxième période, Aske Sampers a marqué sur pénalty (79e) et Niklo Dailly a inscrit le dernier but du match sur corner (81e).