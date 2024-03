En infériorité numérique, Wolfsburg et ses Belges s'inclinent devant Leverkusen

À dix pendant plus d'une heure, Wolfsburg s'est incliné 2-0 sur le terrain de Leverkusen dimanche pour la 25e journée du championnat d'Allemagne de football. Koen Casteels a joué toute la rencontre dans les buts visiteurs tandis que Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx sont montés au jeu.

En écopant de deux cartons jaunes en 16 minutes, Moritz Jens a mis Wolfsburg dans les problèmes (28e). Leverkusen en a profité pour ouvrir le score via Nathan Tella (37e, 1-0) quelques minutes après la montée au jeu de Bornauw (32e). Après la pause, Vranckx a fait son entrée pour densifier le milieu de terrain des Loups (63e) qui ont définitivement craqué en fin de match avec une réalisation de Florian Wirtz (86e, 2-0).

Au classement, Wolfsburg occupe toujours la 13e place avec 25 points, sept de plus que Cologne, 16e et barragiste. Leverkusen est lui bien installé en tête du classement avec 67 points, dix de plus que le Bayern, 2e, qui a réalisé le carton du week-end avec une victoire 8-1 contre Mayence samedi.