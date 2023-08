En terminant à 10, l'Antwerp prend une option sur la qualification en battant l'AEK

Dans une première période équilibrée entre les champions de Belgique et de Grèce, l'Antwerp a su se montrer réaliste. Après un quart d'heure de jeu, Vincent Janssen a débloqué le match. Lancé à droite de la surface par Arthur Vermeeren, l'attaquant néerlandais a réalisé une finition impeccable du plat du pied gauche (16e). L'AEK s'est tout de même créé quelques occasions, avec Nordin Amrabat qui a centré deux fois pour Levi Garcia, ce dernier plaçant deux têtes (11e, 24e) sur Jean Butez puis au-dessus du cadre. La défense anversoise a fait preuve de solidité, parvenant ensuite à contrer une nouvelle tentative de Garcia (28e) puis une autre d'Orbelín Pineda après une belle action collective (42e).

Les choses se sont compliquées pour le 'Great Old' après la 50e minute et l'exclusion de Jelle Bataille après une intervention en retard sur la jambe de Mijat Gacinovic. Les Anversois ont subi le jeu athénien jusqu'à la dernière seconde, mais n'ont pas rompu, à l'image de Butez qui a sauvé les siens, écartant une tentative de Mantalos (77e). Ritchie De Laet (65e) ou Soumaïla Coulibaly (84e) ont tenté des incursions mais le premier n'a pas obtenu le penalty souhaité et le second est arrivé face au but en bout de course et n'a pas su finir correctement.