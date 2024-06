Encore un 0-0 pour la Roumanie, adversaire des Diables, qui bute sur le Liechtenstein

Blessés Denis Alibec, Adrian Rus et Andrei Burca ne figuraient pas dans la sélection. Si cela ne les a pas empêchés de dominer leurs adversaires, les Roumains ne se sont pas créé beaucoup d'occasions et seuls les tirs de Bogdan Racovitan (14e) et de Florinel Coman (45e+4) ont vraiment alerté Benjamin Buchel.

Les Roumains n'avaient pas été plus incisifs quand Edi Iordanescu a sorti Adrian Sut et Alexandru Cicaldau pour Nicolae Stanciu et Razvan Marin (58e). Le coach roumain a encore modifié son équipe sans répercussion jusqu'à la fin de la rencontre. Mais Buchel s'est montré très attentif sur les envois de Valentin Mihaila (82e), Stanciu (84e,) et Dennis Man (85e, 90e+1).