Engels buteur décisif avec Augsbourg, vainqueur de Mönchengladbach

Avec le but de la victoire signé Arne Engels, Augsbourg s'est imposé dimanche sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (1-2) lors de la 18e journée de Bundesliga.

Jordan Siebatcheu a ouvert le score pour le Borussia (26e) mais Augsbourg a renversé le match au retour des vestiaires, égalisant d'abord via Phillip Tietz (47e). Engels a ensuite repris un ballon en retrait à l'entrée de la surface pour marquer le but de la victoire (51e). L'ancien Brugeois était titulaire au milieu de terrain et a disputé l'entièreté du match.

Au classement, Augsbourg a dépassé son adversaire du jour pour prendre la 10e place avec 21 points. Mönchengladbach compte deux points de moins à la 12e place.