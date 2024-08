Entorse au genou gauche pour Eduardo Camavinga, indisponible plusieurs semaines

Touché à l'entraînement mardi, le milieu de terrain français du Real Madrid Eduardo Camavinga souffre d'une entorse du ligament interne du genou gauche et devrait être indisponible pendant plusieurs semaines, a annoncé le club madrilène dans un communiqué.

"Après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Eduardo Camavinga, on lui a diagnostiqué une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche" a écrit le géant espagnol, qui comme à son habitude ne précise pas la durée de l'absence de son joueur, même si la presse espagnole l'évalue entre six et sept semaines.

Resté au sol en se tenant la jambe gauche à l'entraînement après un contact avec Aurélien Tchouaméni à la veille de la finale de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta mercredi (21h00), l'international français devrait ainsi manquer le début de saison avec le Real, ainsi que la première fenêtre de Ligue des Nations avec l'équipe de France les 6 et 9 septembre.