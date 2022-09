Ere Divisie - John de Jong remercié de son poste de directeur sportif au PSV

(Belga) John de Jong a été remercié de son poste de directeur sportif du PSV, a annoncé le club d'Eindhoven vendredi soir dans une communiqué après que son Conseil des Commissaires a estimé qu'il n'existait plus une base suffisante pour poursuivre la collaboration.

Le PSV a mis fin, avec effet immédiat, au contrat avec John de Jong qui doit quitter le club néerlandais après 22 années passées sous les couleurs du PSV que ce soit comme joueur, responsable du scouting puis directeur sportif. "J'ai effectué une évaluation de la dernière période de transferts avec le Conseil ldes Commissaires et nous avons estimé à l'unanimité que la confiance était rompue et qu'il n'était plus possible de poursuivre avec John de Jong", a commenté le directeur général du PSVn, Marcel Brands. John de Jong avait intégré la direction du PSV en octobre 2018. Sa fonction sera répartie en interne. "J'ai toujours placé au premier plan l'ambition sportive du PSV tout en gardant un œil sur la santé financière du club", a déclaré de son côté John de Jong dans le communiqué. "Chaque décision prise cet été a reçu le soutien de l'ensemble de la direction. Ce staff et cette sélection sont capables de réussir cette saison. En tant que joueur du PSV, j'ai travaillé au club dans divers rôles pendant près de la moitié de ma vie. Je continuerai de le gratifier". (Belga)