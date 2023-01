Eredivisie - L'Ajax s'assure les services du gardien argentin Rulli jusqu'en 2026

(Belga) L'Ajax a finalement signé le gardien de but Gerónimo Rulli. L'Argentin de 30 ans, qui arrive de Villarreal, a signé un contrat avec les Amstellodamois jusqu'à juin 2026. L'accord comprend une option pour une autre saison.

L'Ajax a déclaré avoir payé 8 millions d'euros pour Rulli. Ce montant pourrait atteindre 10 millions d'euros avec les primes. Rulli avait encore un contrat d'un an et demi à Villarreal. L'Argentin devrait devenir le nouveau premier gardien de l'Ajax, où l'entraîneur Alfred Schreuder dispose également de Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg et Jay Gorter. Rulli était le deuxième gardien de but de l'Argentine lors de la Coupe du monde, derrière Emiliano Martínez, qui a joué un rôle de premier plan lors des séances de tirs au but de la finale et des quarts de finale contre la France et l'équipe néerlandaise. Rulli a fait ses débuts nationaux avec Estudiantes en 2013 et a ensuite joué en Europe pour la Real Sociedad et Montpellier. Le gardien de but a excellé avec Villarreal lors de la victoire en finale de l'Europa League 2021 contre Manchester United. Il a marqué un penalty lors d'une longue séance de tirs au but, puis a arrêté la tentative de David de Gea. L'Ajax reprend le championnat dimanche avec un match à l'extérieur contre le NEC. (Belga)