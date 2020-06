Eredivisie : Robben signe pour un an dans son club de coeur

(Belga) Arjen Robben est de retour dans son club de coeur, le FC Groningue. "Nous avons fait construire ici une maison qui est pratiquement prête", a déclaré l'ailier Néerlandais dimanche durant sa présentation. "Nous rentrons à la maison et j'aimerais aider le club. Bien sûr, je veux aussi prendre du plaisir. Mais j'ai dit non à un autre club."

Robben a signé un contrat d'un an, avec une seule réserve. "Je veux éviter de décevoir les gens", a-t-il expliqué. "J'aimerais faire un retour, et j'ai l'air bien physiquement. Mais il peut s'agir d'un retour que pour un ou deux matchs. Je ne jouerai jamais 34 rencontres. Cela ne m'est jamais arrivé dans une saison. Mais l'objectif est bien de jouer beaucoup de matchs, si cela se passe bien physiquement." Robben, 36 ans, se réjouit de l'accueil réservé à son retour. Cependant, il a aussi entendu des gens dire qu'il ne pouvait qu'échouer. "Je ne pense pas du tout comme ça, je suis quelqu'un de positif", a-t-il réagi. "Peut-être que physiquement, ça ne marchera pas. Mais si je n'essaie pas, nous ne le saurons pas. Je n'ai rien à perdre. Ma carrière est déjà réussie. Je sais qu'il y a une grande différence de niveau entre le Bayern Munich et Groningue. Mais pourquoi cela doit être un problème? Nous verrons ce que ça donnera. Cela peut être fini après un mois comme après deux ans." Robben ne pense pas encore à un retour en équipe nationale, alors que l'Euro, reporté, se jouera l'été prochain. "Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je dois d'abord m'entraîner puis jouer des matchs. Selon moi, en plus, les Oranje n'ont pas besoin de moi pour l'instant." (Belga)