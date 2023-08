Erling Haaland élu Joueur de l'année par ses pairs, De Bruyne dans l'équipe de l'année

Le buteur norvégien Erling Haaland a été élu Joueur de l'année par l'Association des joueurs professionnels en Angleterre (PFA). Récompensé en 2020 et 2021, Kevin De Bruyne figure dans l'équipe de la saison.

Coéquipiers dans un Manchester City couronné par un triplé historique (championnat, coupe, Ligue des Champions), Haaland comme De Bruyne ont réalisé une saison plus qu'aboutie sur le plan statistique. À 23 ans et pour sa première saison en Angleterre, le Norvégien a marqué 36 buts en 35 matches de championnat, battant ainsi le record du nombre de buts en une saison.

Kevin De Bruyne était l'un des six finalistes. Les autres nommés étaient Martin Odegaard et Bukayo Saka (Arsenal), Harry Kane (Tottenham) ainsi qu'un autre coéquipier d'Haaland et De Bruyne, l'Anglais John Stones.