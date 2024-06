"On était dans le coup jusqu'à la fin", relève le sélectionneur de l'Albanie

Le sélectionneur brésilien de l'Albanie Sylvinho a salué la prestation de son équipe, battue 2 à 1 par l'Italie, championne d'Europe en titre, samedi à Dortmund: "On était dans le coup jusqu'à la fin", a-t-il fait remarquer.

"L'Italie est une équipe très forte, qui a accéléré au fil du match. Si on n'avait pas pris ce deuxième but, on aurait pu faire le match qu'on espérait, qu'on voulait faire", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Je suis déçu du résultat, je ne peux pas le cacher. Quand tu prépares un match même contre une équipe aussi forte, tu veux le gagner", a souligné le technicien brésilien.