Euro 2020 - Eriksen désigné joueur du match Danemark - Finlande par l'UEFA

(Belga) Le Danois Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque durant le match opposant son équipe à la Finlande samedi à Copenhague, a été désigné joueur de la rencontre de l'Euro remportée par les Finlandais 1 à 0, a annoncé l'UEFA.

"Le football est un sport superbe et Christian y joue superbement", a expliqué l'instance européenne, en reprenant le message publié plus tôt par son président Aleksander Ceferin. "Le joueur du match de ce soir est Christian Eriksen. Nous te souhaitons une rapide guérison, Christian", a ajouté l'UEFA sur son compte Twitter. Juste avant la pause, Eriksen, 29 ans, s'est brutalement effondré sur le terrain et après une longue intervention de l'encadrement médical de son équipe, puis des services médicaux, il a été transféré dans un hôpital de Copenhague. Le match a été suspendu, puis une fois que des nouvelles rassurantes sur son état de santé sont notamment venues de la Fédération danoise de football, la rencontre a repris avec l'accord des joueurs. La Finlande s'est imposée 1 à 0 sur un but inscrit par Joel Pohjanpalo d'une tête piquée que le gardien danois n'a pu repousser sur sa ligne (60e), soit le premier but de l'histoire de la Finlande dans une phase finale d'un grand tournoi. Les Danois, dominateurs, auraient pu égaliser peu après lorsque leur attaquant Yusuf Poulsen a obtenu un penalty sur une faute de Joona Toivio. Mais la frappe de Pierre-Emile Hojbjerg, trop molle, a été stoppée par le gardien Lukas Hradecky (74e). Après la rencontre, Pohjanpalo a expliqué à la chaîne de télévision Yle que "la seule chose à (son) esprit (après son but) était Eriksen". "Bien sûr quand on marque le premier réflexe est de célébrer son but, mais très rapidement, vous l'avez probablement vu sur les images de la télévision, j'ai pensé à ce qu'il s'était passé et espéré que tout soit OK pour lui". (Belga)