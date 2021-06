Euro 2020 - Joachim Löw satisfait de "la bonne attitude" de l'Allemagne

(Belga) Joachim Löw, le sélectionneur allemand était heureux d'avoir vu un autre visage de son équipe lors de la victoire 2-4 contre le Portugal samedi pour la 2e journée du groupe F.

Battue par la France lors de la première journée, l'Allemagne a répondu face au Portugal, tout en faisant preuve de caractère après avoir été menée 1-0. "C'était une excellente performance dans l'ensemble", a réagi Löw. "Nous avons eu la bonne attitude.Il y avait beaucoup de rythme dans nos actions dès le début. Je m'attendais à voir des améliorations par rapport à ce que nous avions moins bien fait contre la France." Avec cette victoire, l'Allemagne rabat les cartes dans le groupe F. La Mannschaft passe 2e avec 3 points et revient à une unité de la France, leader avec 4 points et accrochée plus tôt samedi par la Hongrie (1-1). La qualification de l'Allemagne pour les 8es de finale passera donc une victoire contre la Hongrie. "Cette victoire signifie que nous sommes maintenant dans le tournoi. Les prochaines échéances nous attendent et elles ne sont pas moins difficiles", a conclu Löw. (Belga)