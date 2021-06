Euro 2020 - Joachim Löw, sélectionneur allemand, "ne peut faire aucun reproche" à ses joueurs

(Belga) L'Allemagne s'est inclinée 1-0 contre la France, mardi, dans l'affiche de la première journée de l'Euro de football, dans le groupe F. Un but contre son camp de Mats Hummels a décidé du sort de la rencontre. Le sélectionneur allemand Joachim Löw a confié qu'il ne peut "pas faire de reproche" à ses joueurs "en matière de combats."

"C'était un match terriblement intensif, nous avons tout donné, jusqu'au bout, mais un but contre son camp a décidé du résultat", a résumé Löw. "Je ne peux pas faire de reproches à mes joueurs en matière de combat, nous avons gagné beaucoup de duels. Dans les 30 derniers mètres (en attaque) nous aurions pu faire un peu plus." Ce choc s'est joué sur un coup du sort pour l'Allemagne avec le but contre son camp d'Hummels. "On ne peut pas faire de reproche à Mats, c'est de la poisse", a assuré Löw. "On aurait pu mieux défendre au départ de l'action, mais pour Mats c'était difficile de dégager cette balle. Nous avons essayé de jouer par les ailes et de gagner les duels, c'était notre plan de match, Kimmich et Gosens ont fait un énorme travail offensif. Demain il faudra retravailler certaines choses. OK, on a perdu, OK, on est déçus, mais il faut regarder vers l'avant, il reste deux matches." L'Allemagne jouera samedi contre le Portugal.