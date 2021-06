Euro 2020: l'Espagne et la Suède rapprochent la Belgique d'un huitième contre le 3e du groupe F

(Belga) La Belgique a désormais de grandes chances d'affronter le troisième du groupe F, le groupe de la mort avec l'Allemagne, la France, le Portugal et la Hongrie, après les résultats de la 3e journée du groupe E. Vainqueurs respectivement de la Pologne (3-2) et la Slovaquie (0-5), la Suède et l'Espagne terminent première et deuxième du groupe E. La Slovaquie est 3e avec 3 points mais ne finira pas parmi les quatre meilleurs troisièmes. La Pologne est quatrième avec 2 points.

(Belga)